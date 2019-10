Raimondi sul Milan: "A Roma troppi errori e distrazioni"

Nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi ha commentato così la sconfitta del Milan contro la Roma: "Il Milan precipita all'inferno e la zona retrocessione è ora distante solo tre punti. Un calo inconcepibile dopo i passi avanti visti contro il Lecce alla prima di Pioli sulla panchina rossonera. La svolta è stata strozzata per i troppi errori visti contro i giallorossi: resta un mistero ad esempio come Dzeko sia rimasto così libero nell'area piccola in occasione del primo gol della Roma. Distrazioni come quella che contro il Lecce aveva permesso a Calderoni di pareggiare al '92 oppure come il folle errore sul gol di Zaniolo del freschissimo Calabria. Dietro lo sprofondo rossonero ci sono troppi giocatori che stanno offrendo prestazioni quasi insignificanti. L'apporto evanescente dei vari Suso, Paquetà e Biglia fanno invocare legittimamente dei cambi nei rispettivi ruoli, anche a costo di abbandonare l'attuale modulo e schierare Leao e Piatek più vicini. In tre si sono salvati ieri sera all'Olimpico: Donnarumma, Theo Hernandez e Calhanoglu. Pioli deve ripartire dal loro spirito battagliero. Dopo quella contro la Spal, che il Milan deve vincere a tutti i costi, i rossoneri sono attesi da tre partite terribili contro Lazio, Juventus e Napoli".