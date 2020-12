Raiola a Sky: "Se Pioli non avesse convinto Ibra, l'avrei fatto io. Donnarumma? Futuro pieno di sole"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mino Raiola ha parlato così del futuro di Ibra: "Ibra è un Banksy. E' uno che non smette di stupirti. Mentre pensi che stai camminando su una strada normale, ti spunta fuori un Banksy. Mi ha fatto piacere che Pioli sia riuscito a convincerlo, perche se non ce l'avesse fatta Pioli, l'avrei fatto io. Lui non può smettere perché io non glielo permetto. Un giocatore così è un peccato per il calcio farlo smettere. Sa che deve continuare ancora per un paio di anni, e se non è per se stesso è per me".

Su Donnarumma: "Vedo un futuro pieno di sole per Donnarumma. Il sole è un po' da tutte le parti e l'importante è che ci sia".