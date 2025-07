Ramazzotti: "Tomori non sembra neppure parente del difensore dello scorso anno e Thiaw non sta mostrando amnesie"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul lavoro che Massimiliano Allegri sta facendo al Milan: "Allegri nella sua carriera di giocatori ne ha rilanciati tanti e a Milanello sta allungando la lista: Tomori non sembra neppure parente del difensore che lo scorso anno lo ha trascorso quasi tutto in panchina; Thiaw, dopo il no al Como, sta lavorando con attenzione e le amnesie del 2024-25 finora non le ha mostrate".

ANCHE I CENTRALI ORA PERFORMANO

Allegri è stato chiaro: una squadra che subisce 40 gol non può ambire a posizioni importanti in campionato: in Italia, dice Max, da sempre vince chi riesce ad avere una fase difensiva attenta e giudiziosa. Non è un caso quindi che in queste due prime uscite, contro avversari di assoluto livello, il tecnico livornese abbia pensato soprattutto a coprirsi e capire quanto ha recepito la squadra di queste prime tre settimane di allenamento, con nuovi movimenti e nuovi concetti. Le risposte sono positive: Tomori, Gabbia, Thiaw e Pavlovic (con il serbo che è stato ancora un po' irruento) hanno fatto bella figura contro avversari di livello molto alto. Soprattutto Thiaw, che l'anno scorso ha avuto un rendimento fin troppo ondivago, è sembrato essere sul pezzo. In questi anni i centrali del Milan, con il tedesco che può essere preso proprio come esempio, hanno sofferto gli sbandamenti tattici della squadra: troppe volte si sono ritrovati ad affrontare transizioni negative senza il giusto filtro del centrocampo e senza che i terzini seguissero gli avversari in modo adeguato. A questo vanno aggiunti errori individuali grossolani e la frittata è stata fatta.

Con Max, grande fan del prendere meno gol possibili, ci si augura che le individualità possano riprendere il percorso di crescita interrotto dal caos delle ultime stagioni e che la squadra capisca che c'è solo un modo per difendere: da squadra. Per ora i segnali che arrivano sono incoraggianti e i centrali hanno fatto anche bella figura. Allegri conferma: "La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza e questo fa sì che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non ce l’abbiamo tutti insieme si difende da squadra molto bene".