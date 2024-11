Rammarico Milan per Kalulu? Ambrosini: "Ci deve essere: nel calcio moderno chi fa due ruoli?"

Tutto pronto per il big match del tredicesimo turno di Serie A. San Siro sarà ospite della grande classica del calcio italiano tra Milan e Juventus. I rossoneri e i bianconeri non possono perdere il treno della vetta, dunque si preannuncia una gara molto tirata e già in parte decisiva per le sorti della stagione. Ospite come opinionista di DAZN, nel pre partita, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Ambrosini. Le sue parole.

Le parole di Massimo Ambrosini su Pierre Kalulu: "Secondo me ci deve essere rammarico su Pierre Kalulu. Ragazzo serio e affidabile. Poi nel calcio moderno chi come lui riesce a fare due ruoli? Ha tutte le caratteristiche che avrebbero fatto comodo anche al Milan in questa stagione. Si poteva immaginare: l’anno in cui vincono lo scudetto gestivano 50 metri lui e Tomori. Questo è forte".