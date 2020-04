Rampulla: "Donnarumma alla Juve? Per lui non spenderei tutti quei soldi"

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, è intervenuto a Radio Bianconera e ha parlato di Gigio Donnarumma, spesso accostato al club piemontese: "Su Donnarumma alla Juventus? Non sono d’accordo, è un grandissimo fuoriclasse ma non penso che possa dare più di quello che dà Szczesny. In una squadra forte come la Juventus basta un buon portiere, Donnarumma non dà punti in più, quindi non vale la pena spendere tutti quei soldi. Szczesny può fare tranquillamente altri 7-8 anni e quei soldi li spenderei in altri ruoli. Sicuramente farei qualcosa a centrocampo. Tonali? Mi piace molto, è un giovane forte e italiano, la Juventus deve fare carte false per prenderlo”.