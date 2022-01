Rampulla: "Il Milan contro la Juventus ha fatto la sua partita, può tenere il passo dell'Inter"

Michelangelo Rampulla è intervenuto a Milan TV, soffemandosi sulla prestazione offerta dal Milan contro la Juventus: “Secondo me il colpo di reni il Milan deve farlo andando a vincere il derby. Nella partita contro la Juventus ci si aspettava qualcosa di più, anche se non sono in uno stato di forma eccezionale. Nessuno vuole perdere queste partite. Credo che il Milan ce l’abbia messa tutta, ha fatto la sua partita per cercare di vincere. Lasciando stare la sconfitta con lo Spezia, il Milan ha le capacità e la forza per poter tenere il passo dell’Inter, credo che sia l’unica squadra che possa farlo”.