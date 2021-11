Rangers, per il post Gerrard si pensa a Gattuso come nuovo allenatore

(ANSA) - GLASGOW, 11 NOV - Sarebbe Gennaro Gattuso il tecnico individuato dai Rangers per sostituire Steven Gerrard, che ha lasciato il club di Glasgow per andare ad allenare l'Aston Villa, in Premier League. Lo riferiscono vari media britannici, citando "fonti vicine" all'ex allenatore di Milan e Napoli. Per Gattuso si tratterebbe di un ritorno ai Rangers (orchestrato dal suo procuratore Jorge Mendes) perché da calciatore vi ha giocato nella stagione 1997-'98 quando aveva 19 anni. Il campione del mondo 2006 è reduce dalla fine del rapporto con il Napoli e e poi dalla lite con Rocco Commisso che lo ha portato a rinunciare alla panchina della Fiorentina. Successivamente, sempre in estate, Gattuso aveva avuto contatti con il Tottenham ma la contestazione dei tifosi degli Spurs, che non lo volevano come allenatore, lo aveva convinto a interrompere la trattativa. Ora invece prende corpo la pista dei Rangers e del 'come back' in Scozia. (ANSA).