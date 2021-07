Rangnick fonda società di consulenza: "Voglio restituire qualcosa al calcio, formo professionisti"

Negli ultimi 12 mesi è stato accostato al Milan, allo Schalke 04 e alla Nazionale tedesca. Sempre con un ruolo forte, come la sua personalità; Ralf Rangnick, però, adesso ha deciso di cambiare i suoi piani di mettere da parte l'idea di tornare ad allenare. L'ex allenatore di Lipsia e Hoffenheim, infatti, ha appena fondato una società di consulenza calcistica. "L'obiettivo è quello di "costruire" un club, partendo dalla formazione di allenatori, dirigenti, direttori sportivi e anche dei calciatori", ha detto Il Professore a Süddeutsche Zeitung. "Nel calcio c'è ancora spazio per l'aggiornamento delle singole professioni. Mi considero una sorta di mentore e di sviluppatore. Quattro mesi fa mi hanno chiesto una consulenza alla Lokomotiv Mosca, volevano un'analisi della loro situazione sportiva. L'ho fatta e poi c'è stata una presentazione a Mosca. Offriremo un pacchetto di supporto a tutto tondo in futuro, voglio restituire qualcosa al calcio".