Rangnick tratta la risoluzione con Red Bull, il Milan aspetta

Ralf Rangnick tratta la risoluzione contrattuale con la Red Bull per chiudere anticipatamente il rapporto di lavoro. È una questione che riguarda il manager tedesco e la famosa azienda austriaca, il Milan attende l'evoluzione dei fatti. Rangnick ha maturato una serie di bonus in questi anni e ora prima di lasciare la Red Bull dovrà discutere sull'aspetto economico e ci sono diversi milioni in gioco. Ma non sembrano esserci grossi problemi.