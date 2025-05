Ranieri glissa ancora sul prossimo allenatore della Roma

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Il prossimo allenatore della Roma? Lo vedremo soltanto vivendo…". Così Claudio Ranieri, in un'intervista a Rai 2 dopo aver chiuso la stagione con la Roma al quinto posto. "Non allenerò più? No, mai più. Credo sia giusto - ha aggiunto -. L'anno scorso ero sicuro di aver smesso e di stare tranquillo: avevo chiuso in bellezza, mi sembrava il finale giusto. Poi ci sono state richieste per farmi tornare in panchina. Lì inizi a pensare: 'Perché mi chiamano?'. Ho detto: 'Se mi chiamano Cagliari o Roma, vado'. Poi, a un certo punto, la Roma mi ha chiamato.

Sono venuto volentieri, ma mi dispiaceva. Per me questa è mamma Roma, perché sono nato e sono sempre stato romanista. Cagliari è qualcosa di meraviglioso, un trampolino di lancio. Sono tornato lì dopo tanti anni e li ho riportati in Serie A. Dire: 'Roma mamma e Cagliari moglie' è la cosa giusta". Poi una battuta su Lorenzo Pellegrini: "Mi dispiace per il suo momento. Per me è uno dei migliori centrocampisti italiani, non so cosa gli sia successo, mi auguro che possa liberarsi. È un centrocampista forte: io ho avuto lui e Lampard, due centrocampisti bravissimi nel trovare il gol". (ANSA).