Ranieri: "Juve osso duro, l'Inter quella che gira meglio. E non possiamo dimenticare Napoli e Milan"

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Anch'io Lo Sport e da ex tecnico di Juve e Inter si è soffermato sul big match che andrà in scena domenica sera. "Juve-Inter? Sono due squadre eccellenti, Allegri non ha ancora potuto fare il massimo in attacco per via degli infortuni e di altre cose, adesso si sta riprendendo Chiesa. L'Inter è un orologio che va a mille all'ora, ma la Juve non ha le competizioni europee e quindi a marzo-aprile sarà molto più fresca Sarà un osso duro per tutte.

L'Inter in questo momento è quella che gira meglio, ma non possiamo dimenticare né Napoli né Milan. Oristanio e Prati? Hanno tanto talento e tanta strada da fare. Sono ragazzi posati e sanno cosa fare da grandi".