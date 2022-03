Ranieri: "Non credo che ci siano rischi seri per il Chelsea"

MilanNews.it

Claudio Ranieri, allenatore, si è così espresso a Il Messaggero sulla questione Chelsea: "Non credo che ci siano rischi seri per il club. Sono campioni d'Europa e del mondo, troveranno sicuramente un acquirente in grado di mantenere lo status attuale. C'è però l'altro versante, quello del mondo che ruota attorno alle squadre di calcio. Siamo al superamento di schemi consolidati, come il principio dello sport zona franca. Sarebbe bello se lo sport fosse davvero un'isola felice, ma così non può più essere. Quando acquistò il Chelsea era un ragazzo giovane, sembrava al parco giochi. L'acquistò perché superammo il Liverpool in classifica qualificandoci alla Champions. Questa vicenda pone qualche domanda in merito alle regole d'acquisto dei club, che dovranno essere più severe sulle proprietà rispetto a quelle in vigore per esempio in Premier".