Ranieri, quattro precedenti contro Ibra: una sola vittoria e nessun gol per Zlatan

"Sicuramente troverò Ibrahimovic". Così Claudio Ranieri ha scherzato, in conferenza stampa, rispondendo a chi gli ha chiesto cosa avrebbe voluto trovare nella calza dell'Epifania. Lo svedese, tuttavia, non ha raccolto tanti sorrisi nei precedenti contro il tecnico romano. Zlatan ha incontrato Ranieri in quattro occasioni, due con l'Inter e due col Milan, raccogliendo una sola vittoria: l'unico successo risale al 22 novembre 2008 quando i nerazzurri superarono i bianconeri a San Siro con gol di Muntari (su assist di Ibra). Un pareggio arrivò nella sfida successiva all'Olimpico (1-1), mentre col Milan (contro Roma e Inter) sono arrivate due sconfitte per 1-0, entrambe al Meazza.