Ranieri su Pioli: "Fa giocare veramente bene il Milan"

Claudio Ranieri, storico allenatore del nostro calcio, ha consegnato alla giornalista Sara Meini della Rai il "2° Premio Alessandro Rialti" e poi ha rilasciato queste dichiarazioni ai media presenti come riporta tuttomercatoweb.com: "Pioli dice che si ispira a me? Mi ha superato ormai (ride). Stefano è stato un grande giocatore per me a Firenze, mi ha dato tanto e sta dando tanto al calcio italiano. Lui non si è mai arreso e sta facendo giocare il Milan veramente bene".