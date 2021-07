Ranking FIFA, solo tre anni fa l'Italia era ventesima. Ora può salire sul podio

Adesso un nuovo assalto al Belgio. Non nell'Europeo, quello è già andato a segno, ma nel ranking FIFA. Soprattutto per chi come l'Italia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - era uscita dalla Top 20 dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2018. Quando Mancini ha preso la Nazionale, gli azzurri erano esattamente al 20° posto (maggio 2018). Ad agosto 2018 addirittura 21°. La prossima classifica ufficiale sarà comunicata da Zurigo ad agosto: conquistata la semifinale (contro i primi della classe), gli azzurri sono volati temporaneamente al quinto posto. E ora possono puntare al podio dove comanda sempre il Belgio insidiato, però, dal Brasile.

Dal 2° al 7° posto? - Gli azzurri, si legge, sono a un centinaio di punti dal Belgio: un distacco di fatto impossibile da colmare pur vincendo contro la Spagna e, per esempio, l’Inghilterra in finale, due squadre la cui ottima posizione nel ranking ci garantirebbe molti punti in caso di successo. Soltanto il Brasile può insidiare il primato di Lukaku e De Bruyne. La Francia è ferma al terzo posto: la superiamo con due successi, mentre un risultato negativo contro gli spagnoli naturalmente ci ricaccerebbe indietro in classifica. In sintesi: vincendo l’Europeo, possiamo immaginare un Italia tra il secondo e il terzo posto (dipende dal Brasile). Perdendo, torneremmo probabilmente al punto di partenza: settimi.