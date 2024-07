Ranking Uefa, il Milan sale di sette posizioni e supera la Juventus

vedi letture

La UEFA ha reso noto il Ranking di inizio stagione 2024/2025 per le squadre di club. Il Milan, dopo la semifinale di Champions di due anni fa e i quarti di Europa League nell'ultima stagione, ha scalato sette posizioni, portandosi dal 29° al 22° posto. Con questo balzo in classifica i rossoneri hanno superato la Juventus e si affermano come quinta squadra italiana dietro alla Roma (quinta), all'Inter (decimo), al Napoli (ventesimo) e all'Atalanta (ventunesima).

Il Milan parte da una base di 59.000 punti. Questa è la Top 25:

1) Manchester City

2) Real Madrid

3) Bayern Monaco

4) Liverpool

5) Roma

6) PSG

7) Villarreal

8) Borussia Dortmund

9) Chelsea

10) Inter

11) Bayer Leverkusen

12) Porto

13) RB Lipsia

14) Manchester United

15) Benfica

16) West Ham

17) Atletico Madrid

18) Barcellona

19) Arsenal

20) Atalanta

21) Napoli

22) Milan

23) Juventus

24) Siviglia

25) Club Brugge