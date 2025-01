Ranking UEFA per il 5° posto in Champions: l'Italia resiste alle spalle dell'Inghilterra

vedi letture

Dopo le partite di Champions League del martedì (e l'antipasto di Europa League) cambia ancora il Ranking stagionale UEFA per il 2024/25, quello che determina un posto extra alle prime due classificate, come avvenuto con la quinta squadra in Champions League guadagnata dall'Italia quest'anno.

Il nostro paese rimane al 2° posto alle spalle della capolista Inghilterra, ormai in fuga. L'Italia tiene ancora alle spalle il Portogallo, attenzione al Belgio che scavalca la Spagna al 4° posto. Di seguito la graduatoria al completo.

RANKING UEFA STAGIONALE 2024/2025

1. Inghilterra 14.035

2. Italia 12.562

3. Portogallo 12.450

4. Belgio 11.900

5. Spagna 11.892

6. Germania 10.640

7. Francia 9.928

8. Svezia 9.375

9. Repubblica Ceca 8.700

10. Cipro 8.687

Il programma della settima giornata di Champions League.

Martedì 21 gennaio

Atalanta - Sturm Graz 5-0

Monaco - Aston Villa 1-0

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 2-1

Benfica - Barcellona 4-5

Bologna - Borussia Dortmund 2-1

Club Brugge - Juventus 0-0

Liverpool - Lille 2-1

Slovan Bratislava - Stoccarda 1-3

Stella Rossa - PSV 2-3

Mercoledì 22 gennaio

18.45 Lipsia - Sporting CP

18.45 Shakhtar Donetsk - Brest

21.00 Arsenal - Dinamo Zagabria

21.00 Celtic - Young Boys

21.00 Feyenoord - Bayern Monaco

21.00 Milan - Girona

21.00 Paris Saint-Germain - Manchester City

21.00 Real Madrid - Salisburgo

21.00 Sparta Praga - Inter

Champions League, la classifica aggiornata

1. Liverpool 21 (d.r. +13)*

2. Barcellona 18 (d.r. +15)*

3. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)*

4. Atalanta 14 (d.r. +14)*

5. Arsenal 13 (d.r. +9)

6. Bayer Leverkusen 14 (d.r. +7)*

7. Inter 13 (d.r. +6)

8. Aston Villa 13 (d.r. +5)*

9. Brest 13 (d.r. +4)

10. Monaco 13 (d.r. +3)*

11. Lille 13 (d.r. +2)*

12. Bayern Monaco 12 (d.r. +9)

13. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)*

14. Juventus 12 (d.r. +4)*

15. Milan 12 (d.r. +3)

16. PSV 11 (d.r. +3)*

17. Club Brugge 11 (d.r. -2)*

18. Benfica 10 (d.r. +2)*

19. Sporting CP 10 (d.r. +2)

20. Feyenoord 10 (d.r. -1)

21. Stoccarda 10 (d.r. -1)*

22. Real Madrid 9 (d.r. +1)

23. Celtic 9 (d.r. 0)

24. Manchester City 8 (d.r. +4)

25. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5)

26. Paris Saint-Germain 7 (d.r. 0)

27. Bologna 5 (d.r. -5)*

28. Shakhtar Donetsk 4 (d.r. -8)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)

30. Girona 3 (d.r. -6)

31. Stella Rossa 3 (d.r. -10)*

32. Sturm Graz 3 (d.r. -10)*

33. Salisburgo 3 (d.r. -15)

34. Lipsia 0 (d.r. -7)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)*

36. Young Boys 0 (d.r. -19)

*una partita in più