RAP-MIL (0-0): Fonseca cerca la scossa cambiando tutti all'intervallo

Dopo un primo tempo piuttosto deludente a livello di ritmo e precisione, Paulo Fonseca vorrebbe qualcosa di più dalla sua squadra in questa frazione di gioco. Per questo motivo l'allenatore portoghese durante l'intervallo ha messo mano alla panchina stravolgendo praticamente l'unidici iniziale, cambiandolo in ogni suo interprete.

In campo a partire dal 45esimo ci saranno infatti Torriani fra i pali al posto di Sportiello, Bakoune, Kalulu, Tomori e Jimenez nei quattro di difesa, Bennacer e Florenzi in mezzo con Cuenca, Loftus-Cheek e Saelemaekers dietro l'unica punta, che sarà in questo caso Daniel Maldini.

Gli unici a rimanere in panchine, dunque, saranno Bonomi, Coubis e Longoni.