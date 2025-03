Rapporto teso tra Allegri e Ibrahimovic? Ne parla l'amico del tecnico

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, mister Giovanni Galeone ha analizzato il possibile ritorno del suo allievo Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan e la convivenza col tanto discusso Rafa Leao. Queste le sue dichiarazioni in merito, a partire dalla suggestione Allegri per la dirigenza rossonera: "Non so perché non ci abbiano pensato prima. Credevo tornasse già in estate, quando poi la società ha scelto altre soluzioni, prima Fonseca e poi Conceiçao. Sarebbe perfetto per iniziare un nuovo ciclo: Max conosce l’ambiente, ha esperienza. E poi è lui, è semplicemente Max".

"Rafa è un giocatore con qualità stratosferiche. Peccato che non abbia continuità e che non sia facile da gestire. Ma credo che allo stesso tempo sappia farsi voler bene, e con Max tutti i giocatori più difficili hanno sempre avuto un grande rapporto. Da Rabiot a Pogba con cui giocava anche a basket: erano i suoi pupilli. Max e Rafa non avrebbero problemi di comunicazione. Quando è tornato alla Juve Allegri ha conservato l’identità di un tempo. Al Milan farebbe lo stesso, senza dover ribaltare niente".

Sulla rosa attuale del Diavolo Galeone ha poi aggiunto: "Vediamo Maignan se torna il grande portiere di un tempo. I difensori non mi dispiacciono, soprattutto Pavlovic: ha forza e voglia, se gli insegni a giocare può fare la differenza. Ha ragione Max: è una squadra che si sistema in fretta". E sui vecchi screzi tra Allegri e Ibrahimovic: "Ci sono stati vecchi screzi, cose che nel calcio si risolvono in un attimo".