Rashford nel mirino rossonero: ha giocato con Ibra più di 40 partite

Il nome caldo per il mercato rossonero in queste ultime ore è quello di Marcus Rashford, attaccante inglese del Manchester United classe 1997. Il giocatore è ormai in rotta totale con i Red Devils che lo hanno di fatto messo ai margini del loro progetto e sono pronti a venderlo al miglior offerente, cercando in questa fase una soluzione in prestito, visto l'ingaggio molto elevato del calciatore. Il Milan è tra i club interessati, specialmente se dovesse concretizzarsi la partenza di Okafor.

L'interessamento nasce anche dal fatto che Zlatan Ibrahimovic conosce bene Rashford avendoci giocato insieme proprio con la maglia dello United: insieme hanno anche vinto l'Europa League. Ibra e Rashford hanno giocato 43 gare insieme, per un totale di 1927 minuti secondo i dati riportati da Transfermarkt. In due occasioni hanno costruito un'azione da gol: una volta è stato Zlatan a far segnare Marcus, un'altra volta si è verificato il contrario. Insieme hanno vinto 24 partite, ne hanno pareggiate 11 e ne hanno perse 8.