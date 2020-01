Rasmussen, direttore commerciale Copenaghen su Twitter: "Entrerò a far parte del Milan dal primo Aprile"

Alex Rasmussen, direttore commerciale del Copenaghen F.C, ha annunciato su Twitter il suo approdo nell'organigramma rossonero a partire dal primo aprile. Questo il suo messaggio: "Oggi è stato annunciato che entrerò a fare parte del Milan dal primo Aprile, dopo più di 6 fantastici anni al F.C Copenaghen. Un enorme grazie alla mia famiglia per il supporto in questa grande avventura ma per ora sono concentrato a dare il massimo per il club prima della mia partenza."

Today it was announced that I will be joining @acmilan on April 1st, after more than six amazing years af F.C. Copenhagen. A huge thank you to my family for supporting me in this great adventure❤️ but for now I need to do my outmost for a very special Club before I leave! pic.twitter.com/J0Jh1nzEW1