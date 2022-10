Raspadori: "Napoli da Scudetto? Siamo tanti, ma noi non ci poniamo limiti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'equilibrio è una caratteristica che lo scorso anno un po' è mancata al Napoli? Guardavo spesso le gare in tv, la squadra era forte. Ha fatto cose importanti, non scontate. Poteva anche andar meglio, vero. Ma forse è questa la crescita. Il Napoli è un gruppo, anche dal punto di vista umano, con valori alti. La sintonia ci fa rendere al meglio". Parla così Giacomo Raspadori, al Corriere della Sera, commentando i primi mesi con la maglia del Napoli: "Siamo tanti nella zona alta della classifica, ed è presto per dire chi taglierà il traguardo. Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juventus e noi che non ci poniamo limiti".