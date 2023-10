Ravanelli: "Leao è cresciuto tanto grazie a Ibra, può diventare uno dei più forti al mondo"

Nel pre partita di Milan-Borussia Dortmund, Fabrizio Ravanelli racconta così il percorso di crescita in questi anni del numero 10 portoghese: "Leao è migliorato in ogni cosa, ricordo all'inizio non calciava mai in porta, adesso fa sempre assist o gol. E' stato anche fortunato ad avere un maestro in campo come Ibrahimovic. Fuori dal campo c'era Paolo Maldini, un'altra icona fondamentale per i ragazzi, hanno trasformato un giocatore che per me può diventare uno dei più forti del mondo, deve ancora crescere di testa probabilmente".