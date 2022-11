Ravanelli sul contatto Rebic-Terracciano: "Sbaglia il portiere: non è fallo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli ha commentato nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset il discusso episodio del gol che ha regalato la vittoria al Milan contro la Fiorentina. Sotto la lente di ingrandimento il contatto tra Ante Rebic e il portiere viola Terracciano: "In questo caso ha sbagliato il portiere, perché Rebic è in anticipo: è Terracciano che sbaglia. In questo caso non c’è assolutamente fallo. Rebic è davanti al portiere e salta prima: il portiere esce in ritardo e va addosso al croato”