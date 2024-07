Ravelli: "Fonseca non manca di coraggio: si prosegue sulla linea di Pioli"

Arianna Ravelli, giornalista collega del Corriere della Sera, questa mattina ha proposto un pezzo di commento sul quotidiano generalista con tema il nuovo corso rossonero targato Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico portoghese e il Senior Advisor svedese sono stati i protagonisti della mattinata di ieri con una conferenza stampa in cui si è parlato tanto di campo e scelte tattiche (Fonseca) ma anche di questioni extra-campo legate al calciomercato (Ibra).

Il pensiero della Ravelli sul nuovo tecnico rossonero: "Paulo Fonseca non manca di coraggio, anche se ancora gli manca l'attaccante. Il neo allenatore del Milan non ha usato la prima conferenza per fare melina o nascondersi dietro frasi di circostanza: si lotta per lo scudetto, il gioco sarà aggressivo, la squadra avrà una chiara personalità che proverà a mostrare sin dalla prima partita, il derby non arriva troppo presto, parole più ripetute ambizione, fiducia, ma anche responsabilità. II Milan scegliendo lui ha voluto proseguire sulla linea ben coltivata con Stefano Pioli degli allenatori perbene, educati, seri, disponibili, che sposano il 'noi' e non sono troppo concentrati sull'ego”