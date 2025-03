Ravelli sul CorSera: "Milan, serve chiarezza a livello societario: un ds e poi ruoli definiti, dall’ad Furlani al consulente Ibra"

Arianna Ravelli, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così il momento del Milan che ieri ha vinto 3-2 in rimonta contro il Lecce: "Dall’altra parte, anche nelle giornate che si aggiustano, il tifoso milanista non può non aspettare con ansia la fine di una stagione che lo ha già costretto a vedere di tutto. La pantomima del comunicatore dell’allenatore che comunica all’insaputa di chi lo paga era stata la penultima scena.

L’ultima è la gara a Lecce di ieri dove, ai soliti orrori difensivi, sono seguiti 20’ di buona qualità: il timore è restare in una lunga agonia, perché questo Milan ha già sprecato ben altre illusioni di svolta (su tutte la rimonta a Riad proprio sull’Inter) e questa vittoria contro l’ex Giampaolo è stato il risultato di una buona dose di episodi casuali, prima tutti negativi (due gol annullati), poi favorevoli (l’autogol dopo pallone ciccato da Joao Felix). Restano i derby di Coppa Italia, che con questo tasso di volubilità possono dirsi aperti. Ma il tempo non sarà vano soprattutto se sarà impiegato per fare chiarezza a livello societario: un ds e poi ruoli definiti, dall’ad Furlani al consulente Ibra".