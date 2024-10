Ravezzani: "Bologna-Milan? Si crea un precedente terribile. Serie A ingestibile"

Il programma della nona giornata di Serie A ha subito una modifica importante, visto che Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi per l'alluvione che ha colpito il capoluogo emiliano nel corso delle ultime settimane. Una decisione, questa, presa direttamente dal Sindaco di Bologna Lepore, che ha fatto e non poco discutere perché a detta di molti, soprattutto tifosi del Milan, la zona dello stadio era agibile. Non solo, avendo la politica sovrastato un'istituzione, c'è il serio rischio che si sia creato un precedente che in futuro potrebbe creare nuove polemiche.

Ad unirsi a questo dibattito anche Fabio Ravezzani, che sul suo profilo X ha scritto: "Dunque non c’era ragione per rinviare Bologna-Milan a parte solidarietà verso le zone limitrofe colpite giorni prima dal maltempo. Si crea un precedente terribile. Qualsiasi sindaco potrà bloccare un evento a scelta (altri si sono tenuti) per ragioni solidali. Serie A ingestibile".