Ravezzani: "Ibra deve ancora imparare a fare il dirigente. Addossare la colpa a Kia per il mancato arrivo di Zirkzee è un autogol"

"Zirkzee è il passato. Deluso da Kia? No. Deluso mai. Questo è parte di calcio. Realtà e voci sono due cose diverse. Ci sono procuratori che risolvono e procuratori che creano problema. In questo caso non era nessuna delle due. Le voci che giravano non erano la stessa cosa della realtà. Abbiamo un’idea per l'attacco, speriamo che entri il più velocemente possibile”. Queste le parole odierne di Zlatan Ibrahimovic su Joshua Zirkzee ed il suo agente: il calciatore olandese non sarà un giocatore del Milan, a questo punto è evidente.

Il giornalista Fabio Ravezzani, con un tweet, commenta così le dichiarazioni di Ibra sulla vicenda: "Ibra deve ancora imparare a fare il dirigente. Addossare a Kia tutte le colpe per il mancato arrivo di Zirkzee è il classico autogol. Ha ammesso trattativa e suo fallimento. Meglio sarebbe stato negare e basta. Così si scopre che il Milan ha impiegato 4 mesi per ricevere un no".