Ravezzani: "Lo dicevo ieri e lo dico anche oggi: non penso che il futuro del Milan nel bene o nel male dipende da Taremi"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su Mehdi Taremi: "Ieri dicevo: occhio, perché Taremi non è Pelé, ma appartiene alla terza fascia dei bomber da 15 milioni. Lo dico anche oggi. Non penso che il futuro del Milan nel bene o nel male dipende da Taremi. Certo, meglio averlo che non averlo, ma non penso che ci sia una disperazione collettiva davanti a questa trattativa saltata.