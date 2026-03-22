Calvarese: "Oggi l'intervento del VAR è diventato un fatto di pura casualità"

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Grandi proteste del Milan per il rigore assegnato al Torino per una presunta manata di Pavlovic su Simeone. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese commenta così l'episodio in un video pubblicato sul suo profilo Instagram:

"Ma come si fa a fischiare un rigore così? Queste le parole di Allegri dopo il penalty assegnato a San Siro a Simeone in Milan-Torino. Ma c’era il calcio di rigore? Ascoltando in live si sente che probabilmente la soglia di intervento è cambiata negli ultimi mesi. Negli ultimi mesi sarebbe rimasta una decisione da campo. Questo ci dà la misura di quello che sta succedendo oggi sulla soglia di intervento del VAR. Ormai non si capisce più nulla. L’intervento del VAR deve avvenire solo in presenza di un errore chiaro ed evidente, con immagini altrettanto chiare ed evidenti. Dalle telecamere, ne passano circa 5-6, però abbiamo solo soltanto immagini in cui si vede Simeone da dietro, mai il viso. Insomma, non c’è una sola immagine che dimostri in modo inequivocabile il contatto tra la mano di Pavlovic ed il viso di Simeone. Si intuisce, ma è impossibile cogliere l’intensità senza neanche vedere l’episodio frontalmente. Tutte le immagini mostrate dal VAR devono apparire anche in TV perché tutti possano vedere. Allora voglio essere molto sincero e dico la mia. Oggi la soglia di intervento, e quindi la decisione di dare o non dare rigore, sembra diventato un fatto di pura casualità legato all’interpretazione soggettiva dei VAR su ogni singolo episodio, più che a linee guida tecniche ben precise”.