Milan, che differenza con Rabiot in campo: le statistiche del francese in Milan-Torino

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Che Rabiot facesse la differenza ormai lo avevamo capito da un pezzo, ma con la prestazione di questa sera ha dato l'ennesima dimostrazione che il Milan con lui e senza di lui ha due facce completamente diverse. Vediamo alcuni dati della partita giocata dal francese questa sera.

RABIOT, I DATI DI MILAN-TORINO

Oltre al gol del 2-1 che ha riportato in vantaggio i rossoneri dopo il pareggio di Simeone, il francese ha calciato due volte verso la porta creando lo 0.74 di expected goals. 53 passaggi completati su 58, con una precisione del 91%, 100% di passaggi lunghi completati e 82 tocchi totali. 7 recuperi palla, 2 palloni intercettati e 2 salvataggi estremi per condire una prestazione da 7 in pagella.