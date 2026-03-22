Lazio, Gila è finito nel mirino dell'Aston Villa. Sullo spagnolo anche Milan ed Inter
Mario Gila è finito nel mirino dell’Aston Villa, pronto a investire circa 30 milioni di euro per acquistarlo, con il 50% della cifra destinato al Real Madrid, scrive "Defensa Central".
Il difensore centrale è approdato alla Lazio nel luglio 2022 dopo la formazione nelle giovanili di Real Madrid ed Espanyol. Legato al club biancoceleste fino al 2027, una sua eventuale cessione a fine stagione rappresenterebbe l’unica via per monetizzare. Il suo valore di mercato si aggira sui 30 milioni di euro, cifra minima richiesta dalla Lazio, anche considerando che il Real Madrid detiene il 50% dei diritti sul cartellino.
Il difensore catalano si è imposto come una delle sorprese più interessanti della Serie A, pur non rientrando nei piani del club madrileno. In questa stagione ha collezionato 29 presenze per un totale di 2.474 minuti giocati. Sul mercato, Gila piace a diversi club italiani, tra cui Milan e Inter, mentre dalla Premier League arrivano segnali di interesse non solo dall’Aston Villa, ma anche dal Chelsea. Finora, però, nessuna offerta ufficiale è stata presentata: la Lazio ha già rifiutato una proposta dell’Inter da circa 20 milioni di euro.
L'obiettivo dei biancocelesti rresta chiaro: incassare tra i 30 e i 35 milioni di euro. Di questa cifra, metà finirebbe nelle casse del Real Madrid, permettendo al presidente Florentino Pérez di ottenere una plusvalenza significativa da reinvestire sul mercato per rafforzare ulteriormente la squadra di Arbeloa.
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