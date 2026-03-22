Allegri difende Fullkrug: "Quando non hai continuità nel giocare dopo diventa più difficile, proprio come struttura fisica"

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Contro il Torino Fullkrug ha cominciato dall'inizio insieme a Pulisic, ma non è stata la miglior partita del tedesco. Mister Allegri, intervenuto a DAZN nel post partita, difende il suo centravanti:

Su Fullkrug:

“Nel primo tempo ha avuto un po’ di difficoltà. I giocatori che giocano poco, che entrano… non è facile. Nel secondo tempo ha fatto meglio. È normale che, come Jashari che dopo domenica è stato un po’criticato, quando non hai continuità nel giocare dopo diventa più difficile, proprio come struttura fisica. Invece Ricci, per la sua fisicità e la sua mentalità, è uno che se lo metti dall’inizio o nell’ultima mezz’ora è uno che riesce subito ad entrare in clima partita. Ci sono giocatori che fanno un po’ più difficoltà ma poi Fullkrug ha fatto un bel secondo tempo”.