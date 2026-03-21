Compagnoni: “Da fare valutazioni future su Leao, Pulisic in difficoltà per gli infortuni”
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Maurizio Compagnoni, nel pre-partita di Milan-Torino, ha parlato così di Leao e Pulisic a Sky Sport. Queste le sue parole:
"La posizione in classifica del Milan è sorprendente perchè è stato fatto tutto senza un centravanti da Milan. Io sto con Peppe, non credo che cambierà il sistema di gioco nella prossima stagione quindi non ha interesse il Milan nel tenere Leao e Leao nel stare fuori ruolo. Pulisic ci sta bene nel 3-5-2 e anche con un attacco a tre. Immagino che la causa della sua astinenza al gol siano dovuti agli infortuni"
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