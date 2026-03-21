Allegri: "Da marzo in poi bisogna pensare a guardare la classifica, non c'è più tempo per sistemarla"

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Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino di questo pomeriggio

Che cosa c’era nell’esultanza finale?

“L’importanza della partita, siamo in fondo alla stagione. Quando si inizia il campionato si pensa ad esaminare la partita, da marzo in poi cosa succede? Bisogna pensare innanzitutto a vincere la partita e poi a guardare la classifica, poi non abbiamo più tempo per sistemarla. Oggi era importante vincere. Avevamo perso con Parma e Lazio, oggi non era facile vincerla e il Torino ha fatto una bella partita”.