La Juventus pareggia col Sassuolo, Milan a +9 sul quinto posto
Per ora è stata una giornata di campionato positiva per il Milan, che ha vinto a San Siro contro il Torino e ha pure allungato sul quinto posto: dopo il pareggio della Juventus contro il Sassuolo i rossoneri si trovano a +9 sul quinto posto occupato proprio dai bianconeri.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 63
Napoli 62
Como 54
Juventus 53
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Udinese 39
Sassuolo 38
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
Pubblicità
News
Allegri: "Da marzo in poi bisogna pensare a guardare la classifica, non c'è più tempo per sistemarla"
Allegri ed il tridente: "Il giocatore di equilibrio nostro è Saelemaekers. Ogni tanto arriva in fondo alla partita anche un po’ cotto"
L'anticipo di Galli - Obiettivi del gruppo e obiettivi dei giocatori: farli coincidere per vinceredi Filippo Galli
Le più lette
3 Pellegatti: "Allegri ha già informato i dirigenti su quale debba essere la tipologia dei giocatori da inserire nel futuro Milan"
4 LIVE MN - Allegri: "Leao verrà sconvocato. Cosa farò domani sera? Niente, ringrazio i ragazzi che mi fanno passare una bella sosta"
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Allegri a DAZN: "Proteste? Inizio ad andare avanti con l’età, non vorrei che il cuore cedesse. 4-3-3? Il giocatore d'equilibrio è Saelemaekers"
live mnLIVE MN - Milan-Torino (3-2): È FINITA! Il Diavolo batte il Toro e si riprende il secondo posto
Luca SerafiniSuccede solo a chi ci crede... La solitudine di Allegri. La Marotta League e il becerume
Franco OrdinePerché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
Carlo PellegattiDue giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com