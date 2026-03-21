La Juventus pareggia col Sassuolo, Milan a +9 sul quinto posto

La Juventus pareggia col Sassuolo, Milan a +9 sul quinto posto
Oggi alle 23:13News
di Manuel Del Vecchio

Per ora è stata una giornata di campionato positiva per il Milan, che ha vinto a San Siro contro il Torino e ha pure allungato sul quinto posto: dopo il pareggio della Juventus contro il Sassuolo i rossoneri si trovano a +9 sul quinto posto occupato proprio dai bianconeri.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68
Milan 63
Napoli 62
Como 54
Juventus 53
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Udinese 39
Sassuolo 38
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18