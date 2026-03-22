Allegri: "Alla squadra avevo chiesto una cosa: di non rovinarmi la sosta"
MilanNews.it
Mister Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino di questo pomeriggio.
Cosa chiederà agli attaccanti questa settimana?
“Questa settimana non chiedo niente a nessuno perché c’è la sosta. Avevo detto “Per favore non rovinatemi la sosta, è l’unica cosa che vi chiedo”. Ma gli attaccanti torneranno a segnare nei momenti decisivi da poco la sosta”.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68
Milan 63
Napoli 62
Como 54
Juventus 54
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
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