Guidi: "Se c’era qualche dubbio su di lui, la super prova di Gila contro il Milan potrebbe averli dissipati del tutto"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla difesa del Milan: "Numericamente, dato che il Milan ha affrontato l’annata corrente con cinque giocatori di ruolo pur adottando una retroguardia a tre. E qualitativamente, visto che tra i cinque uno è il giovane Odogu, praticamente inutilizzato da Allegri. Serve qualcuno in grado di guadagnarsi la titolarità (o giù di lì) da subito. E con Kim del Bayern che ha un ingaggio da 9 milioni netti, il nome in cima alle preferenze in via Aldo Rossi è quello di Mario Gila della Lazio, portato a Roma da Igli Tare, oggi diesse rossonero. Max e i dirigenti milanisti hanno potuto ammirarlo da vicino domenica all’Olimpico, quando è stato tra i migliori in campo. Se c’era qualche dubbio, la super prova di Gila potrebbe averli dissipati del tutto.

Il contratto del centrale spagnolo con la Lazio scadrà nel 2027, motivo per il quale, nonostante trattare con Claudio Lotito sia sempre complicato, il prezzo potrebbe essere contenuto intorno ai 20-25 milioni di euro. Ad alzarlo, però, potrebbe contribuire un’eventuale asta, dato che Gila non ha solo il Milan tra i pretendenti. Alla finestra, infatti, c’è pure l’Inter. Presto per parlare di un derby di mercato, ma la volontà rossonera è chiara: provare ad anticipare i tempi per prendere in contropiede la concorrenza".