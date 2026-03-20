probabile formazione Verso Milan-Torino: Leao out. Riecco Rabiot, Gimenez in panca

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Il Milan si appresta a scendere in campo per la 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive. I rossoneri sono chiamati a riscattare la brutta sconfitta a Roma con la Lazio che ha lasciato scorie, anche emotive, di difficiile gestione per il gruppo e per Massimiliano Allegri che, in ogni caso, ha cercato di proteggere la sua squadra. Il Diavolo sabato alle ore 18 ospiterà a San Siro il Torino di Roberto D'Aversa, forse nel miglior periodo della sua stagione: la concentrazione necessaria è doppia, anche perché da dietro spingono.

Il grande assente sarà Rafael Leao, l'uomo più chiacchierato degli ultimi giorni dopo la sostituzione polemica all'Olimpico e i dissapori con Christian Pulisic, poi culminati con una stretta di mano a Milanello. Il portoghese ha accusato una riacutizzazione all'adduttore destro e oggi, venerdì, non si è allenato: non sarà convocato. Al suo posto, accanto a Pulisic che verrà confermato, dovrebbe trovare posto Fullkrug per dare peso contro una difesa che sarà ben chiusa. A metà campo si rivede Rabiot dopo la squalifica: il francese ritroverà il posto accanto a Modric e Fofana, mentre sugli esterni si va verso il ritorno di Bartesaghi a sinistra e l'impiego di Saelemaekers a destra. In difesa, davanti a Maignan, scelte sempre obbligato: trio con Tomori-De Winter-Pavlovic. Si rivede in panchina, dopo mesi di assenza, Santiago Gimenez.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):

16 Maignan

23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi

11 Pulisic, 9 Fullkrug

A disp.: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 2 Estupinan, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 7 Gimenez, 18 Nkunku

All. Allegri

Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia, Leao

Squalificati: nessuno

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Rossi M. - Moro

IV uomo: Doveri

VAR: Nasca

AVAR: Maresca