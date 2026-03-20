Ramazzotti: "Ad Allegri un innesto come Goretzka piacerebbe. Due alternative più giovani"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "A Max un innesto come Goretzka piacerebbe: con le 71 presenze in Champions tra Schalke 04 e Bayern, sarebbe un’aggiunta di qualità in vista del ritorno nell’Europa che conta. Forse non avrà più la corsa forsennata di qualche anno fa, ma i ritmi in Italia sono più bassi che in Bundesliga e la fisicità (82 chili distribuiti su 189 centimetri) è di quelle che fanno la differenza. Modric avrebbe, così, due alfieri d’eccezione ai suoi lati.

E le alternative? Jashari e Ricci saranno confermati in rosa e, se dovessero partire Fofana e Loftus-Cheek (contratto in scadenza nel 2027, al momento non c’è il rinnovo), saranno aggiunti un altro paio di pedine. Tra i candidati, il giovane brasiliano André del Corinthians: un’operazione che sembrava in dirittura d’arrivo a 15 milioni più due di bonus, prima del dietrofront del club paulista. Normale, dunque, che il Milan continui a guardarsi intorno in cerca di altri profili. Uno dei quali è Ismael Koné del Sassuolo, autore finora di un campionato molto convincente (5 gol in 26 presenze) al primo anno in Italia. La mezzala canadese di origini ivoriane piace a tutte le grandi della Serie A e può anche essere un colpo di prospettiva".