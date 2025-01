Ravezzani: "Milan abbonda di centravanti inadeguati. Puoi risparmiare su tutto, non su un bomber"

Mai come ieri nel pareggio interno contro il Cagliari per 1-1 si è vista la mancanza di un centravanti goleador nella squadra del Milan. Questo è un pensiero condiviso da molti, anche da Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che nel post gara sul suo account X ha commentato così il parco attaccanti del Diavolo.

Le parole dure di Fabio Ravezzani sulla situazione attaccanti in casa rossonera: "Il Milan abbonda di centravanti inadeguati per ragioni diverse. Morata non riempie l’area, Abraham è un mangiagol, Camarda troppo giovane, Jovic un fantasma. Puoi risparmiare su quasi tutto nel calcio, ma non su un bomber davvero forte. A meno che l’obiettivo sia il quarto posto".