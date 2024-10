Ravezzani sul rinvio di Bologna-Milan: "Si crea precedente terribile: Serie A ingestibile"

Fa ancora discutere, nonostante ormai la scelta sia stata fatta, la decisione di rinviare Bologna-Milan, gara che avrebbe dovuto disputarsi nel pomeriggio di ieri alle 18 al Dall'Ara ma che è stata posticipata a data da destinarsi a causa di un'ordinanza del Sindaco Lepore che ha interdetto l'utilizzo, anche a porte chiuse, dello stadio bolognese. Successivamente la Lega non è stata in grado di trovare una soluzione di fortuna che potesse consentire il regolare svolgimento della partita. Ne ha parlato, sul suo profilo X, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

Il pensiero di Fabio Ravezzani sul rinvio di Bologna-Milan: "Dunque non c’era ragione per rinviare Bologna-Milan a parte solidarietà verso le zone limitrofe colpite giorni prima dal maltempo. Si crea un precedente terribile. Qualsiasi sindaco potrà bloccare un evento a scelta (altri si sono tenuti) per ragioni solidali. Serie A ingestibile"