Ravezzani: "Un allenatore del Milan non può cercare di arrivare allo scontro fisico con un suo calciatore. Scena imbarazzante"

vedi letture

La scena tra Conceiçao e Calabria al termine di Milan-Parma non è stato sicuramente edificante, con i due che si sono scusati al termine della partita per la discussione accesa avuta in campo. Parole che evidentemente non sono bastate a Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che su X commenta così l'accaduto:

"So che questo video potrà piacere a qualche troglodita, ma un allenatore del Milan non può comportarsi così cercando di arrivare allo scontro fisico con un suo calciatore in mezzo al campo. Qualunque fosse la ragione. Scena imbarazzante, da energumeno".