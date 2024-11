Real Madrid, Ancelotti: "Arrabbiati per il Pallone d'Oro? No, siamo tristi per i fatti di Valencia"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Arrabbiati per il Pallone d'Oro? No, siamo tristi per i fatti di Valencia, e' qualcosa di incredibile"; lo dice Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, mentre in Spagna continua a far discutere, e a provocare polemiche, la decisione della Liga guidata da Javier Tebas di far disputare comunque, a parte Valencia-Real Madrid e Villarreal-Rayo Vallecano, le partite della 12/a giornata di campionato. I club non avrebbero voluto scendere in campo, e le critiche, anche dure, verso chi ha deciso che si giocasse comunque sono arrivate da varie parti, anche da tecnici del calibro di Diego Simeone dell'Atletico Madrid e Hansi Flick del Barcellona, decisamente contrariati di non poter mostrare solidarietà verso le vittime dell'alluvione, la 'Dana', nella zona di Valencia. Alla fine quindi si è giocato, il Barça ha vinto 3-1 il derby con l'Espanyol, mentre l'Atletico si è imposto per 2-0 sul Las Palmas, con Giuliano Simeone, figlio dell'allenatore, che dopo aver segnato la prima rete dei suoi ha mostrato una maglia con un messaggio di sostegno e speranze in dialetto valenciano ("Força I Anims") per le vittime e coloro che sono stati comunque colpiti da questa tragedia. Stessa cosa ha fatto Pavblo Fornal del Betis dopo aver degnato contro l'Athletic Bilbao: ha mostrato una maglia con la scritta "Fuerza Valencia" sulle spalle. La situazione causata dal maltempo è ancora complicata, al punto che oggi il Barcellona ha potuto allenarsi soltanto in palestra a causa delle piogge molto abbondanti che hanno colpito la città, e fatto scattare l'allarme rosso in alcuni 'municipi' catalani.

Intanto il Valencia ha rivolto alla federcalcio spagnola una richiesta ufficiale di rinvio della partita del primo turno di Coppa del Re contro il Parla Escuela-Fair Play in programma mercoledì. Il club ha fatto presente di non essere ancora in condizioni di poter scendere in campo. "Tutte le nostre energie, le nostre attenzioni e il nostro appoggio - è scritto in una nota diffusa dal Valencia - devono essere concentrati sulle persone colpite dalla Dana". Secondo i media spagnoli, la richiesta del Valencia dovrebbe essere accolta, ed è molto probabile che venga disposto il rinvio di altre partite della coppa nazionale: Ejea-Hercules, e Pontevedra-Levante e Manises-Getafe (ANSA).