Real Madrid, Ancelotti su Isco: "Ha lavorato bene, può competere con tutti"

Carlo Ancelotti, alla vigilia dell'esordio in campionato in casa dell'Alaves, ha parlato anche di Isco in conferenza stampa: "Si è presentato e ha lavorato bene, è già pronto per giocare. Non posso fare paragoni con gli anni precedenti, perché io non c'ero, ma oggi Isco può competere con tutti per un posto". Il trequartista di Malaga era stato messo sul mercato dal Real Madrid ed è stato più volte accostato anche al Milan. Adesso potrebbe giocarsi ancora un'opportunità con l'ex allenatore rossonero.