Real Madrid, Asensio: "Mai pensato veramente di partire. Rinnovo? Non so cosa accadrà"

"Agosto è stato un mese difficile, strano, ma la decisione è stata presa e sono molto felice di essere al Real Madrid". A dirlo, nel corso di un'intervista a Partidazo de la Cope, è Marco Asensio, che è sempre al centro di numerose voci di mercato e che in estate poteva lasciare i Blancos: "La fiducia di Ancelotti è stata fondamentale. Continuo a credere di poter aiutare il Real e con il Real Madrid vogliamo continuare a vincere titoli. C'erano opzioni, ma in nessun momento ho davvero pensato di poter partire. Da quanto penso di andar via? Non so dire una data precisa, ma le opzioni escono, escono... Alla fine, non è una decisione che dipende solo da me, ma ci sono cose che si devono discutere con la società, con l'allenatore e con me. Ma in nessun momento ho davvero pensato di poter partire. Per quanto riguarda il rinnovo, vedremo cosa succede... Non si sa mai, nel mondo del calcio le cose possono cambiare molto velocemente. Non posso dirti altro perché non so cosa accadrà".