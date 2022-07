Real Madrid, Dani Ceballos verso la permanenza: potrebbe svincolarsi nel 2023

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Dani Ceballos sembra destinato a rimanere un altro anno al Real Madrid. Come riferisce l'emittente Onda Cero, la richiesta per il cartellino del classe '96 oltre che un presunto svincolo il prossimo anno sarebbero le ragioni principali della possibile permanenza in blanco. L'ex Real Betis in passato è stato accostato anche al Milan, che tuttavia adesso lavora su nuovi profili.