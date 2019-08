Molti avevano interpretato la scelta di Zidane di non convocare Modric per la gara contro il Salisburgo come un ulteriore segnale-indizio. In realtà, come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato non giocherà le prossime amichevoli con il Real perché Zidane gli ha consigliato di prepararsi con calma e recuperare pienamente dopo una stagione poco brillante.