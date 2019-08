Real Madrid, Keylor Navas ha chiesto la cessione

Stando a quanto riportato da Marca e da altri svariati quotidiani spagnoli, il portiere della Costa Rica ha dato l’ultimatum al club di Florentino Perez chiedendo di trovargli una nuova squadra. “Sa che Courtois è il titolare e ha sollecitato il club per andarsene”, queste le parole del quotidiano spagnolo stampate in prima pagina. Per Keylor Navas, in realtà, le piste non mancano. Tra le squadre maggiormente interessate, infatti, oltre Milan in caso di partenza di Donnarumma potrebbe esserci anche il Paris Saint-Germain.