Real Madrid-Milan, nasce il Museo Legends: al Bernabéu ci sarà una ricca collezione di maglie delle leggende del Milan

In occasione dell'incontro tra il Real Madrid e l'AC Milan allo Santiago Bernabéu, il Museo LEGENDS mette in evidenza la sua collezione di pezzi storici del club italiano. Il prossimo 6 novembre allo Santiago Bernabéu, il Museo LEGENDS, situato nell'iconica Puerta del Sol, celebra la ricca storia del club rossonero. Questo museo, il più grande del calcio, è orgoglioso di esporre una collezione unica di 11 pezzi rappresentativi dell'AC Milan e questa selezione offre ai tifosi l'opportunità di rivivere momenti indimenticabili e riconoscere l'eredità di uno dei club più vincenti della storia del calcio.

LEGENDS custodisce maglie storiche della Champions League, come quella del portiere Giorgio Ghezzi utilizzata nella stagione 1962-1963 e quella di Karl Heinz Schnellinger della finale contro l'Ajax nel 1968-1969.



Tra i pezzi più significativi si trova la maglia utilizzata da Marco van Basten nella finale Milan – Steaua di Bucarest della stagione 1988-1989. All'epoca, le norme UEFA erano molto più rigide e consentivano di applicare solo due patch sulla maglia. Nel caso del Milan, si decise di applicare il logo dello Scudetto d'Italia e il logo di Kappa. Il presidente Berlusconi non voleva rinunciare a esporre il logo del club e, per trovare una soluzione, il marchio italiano Kappa inventò un tessuto che, attraverso una macchina speciale, consentiva di applicare il logo del Milan sulla stessa maglia in un bianco leggermente più scuro, che risaltava al contatto con la luce. Sono presenti anche le maglie di altre leggende come Franco Baresi, Filippo Inzaghi e Gennaro Gattuso, che hanno lasciato un segno nella storia del Milan. Oltre alle maglie della Champions, LEGENDS dispone di pezzi rappresentativi della Coppa Intercontinentale, come quella di Giovanni Lodetti della finale contro gli Estudiantes de La Plata nel 1969, e quelle di Mauro Tassotti e Giovanni Stroppa nelle loro rispettive finali. La selezione si completa con la maglia di Kaká, che brillò nella finale del Mondiale per Club del 2007 contro il Boca Juniors, mostrando la grandezza del Milan sul palcoscenico internazionale.

Così, ecco l'opportunità di visitare il Museo LEGENDS e immergersi nella storia dell'AC Milan, esplorando questi pezzi unici che raccontano il percorso di un club che ha conquistato il cuore di milioni. Questa è un'esperienza che non solo celebra il passato, ma ispira anche le nuove generazioni di tifosi a vivere la passione per il calcio.



Informazioni su LEGENDS, The Home of Football, presentato da LALIGA

LEGENDS è un progetto che integra il patrimonio del calcio mondiale più importante della storia, con oltre 5000 pezzi. Una collezione che include memorabilia di tutte le competizioni internazionali degli ultimi 100 anni, tra cui quelle di UEFA, FIFA, CONMEBOL o Giochi Olimpici, così come competizioni nazionali come LALIGA.